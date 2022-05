Personalien : Luca Kilian bleibt beim FC, Schaub geht in die 2. Liga

Köln Abwehrspieler Luca Kilian wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Köln spielen. Laut „Sky“ soll der 22-Jährige beim FC einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Louis Schaub zieht es nach Hannover.

Für Steffen Baumgart war es ohnehin keine Frage, jetzt verdichten sich die Hinweise: Luca Kilian wird offenbar auch in der kommenden Saison neben Timo Hübers für den 1. FC Köln verteidigen. Das berichtet „Sky“. Der 22-Jährige soll demnach einen Vertrag bis 2025 beim 1. FC Köln unterschreiben. Baumgart hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er den Innenverteidiger gerne behalten wollte und noch am Donnerstag bei einem Fan-Talk gesagt, dass er davon ausgehe, dass Kilian bleibt. Der Innenverteidiger ist aktuell vom FSV Mainz ausgeliehen. In Mainz war Kilian aussortiert, für nicht fit genug gehalten, worden.

Die Ablöse des Abwehrspielers beträgt rund zwei Millionen Euro. Baumgart betonte in der vergangenen Woche, dass er glaube, dass das Geld für den Spieler da sei und Kilian nach seinem Jubel ohnehin nicht mehr nach Mainz zurück dürfe. Damit steht offenbar die zweite Verpflichtung für die kommende Saison fest. Am vergangenen Donnerstag bestätigte Baumgart, dass mit Linton Maina der erste Neuzugang für die kommende Spielzeit feststeht. Kilian war in der vergangenen Saison zum 1. FC Köln gestoßen. Nachdem Rafael Czichos und Jorge Meré Köln im Winter verlassen hatten, avancierte der 22-Jährige neben Timo Hübers zum Stammspieler. Baumgart und Kilian haben schon in Paderborn zusammen gearbeitet.