Abschied in die 3. Liga : Marco Höger wechselt vom 1. FC Köln zu Waldhof Mannheim

Köln Nach fünf Jahren beim 1. FC Köln hat sich Marco Höger dem Drittligisten Waldhof Mannheim angeschlossen. Der Routinier freut sich auf die Zeit bei einem weiteren Traditionsverein.

Sein großer Auftritt liegt noch gar nicht so lange zurück. In der „Schreckenskammer“ stand Marco Höger vor der Kamera. Für eine Folge der Krimiserie „SOKO Köln“. Sein Flirt mit einem weiblichen Gast in der kölschen Kultkneipe wurde 2020 im Fernsehen gesendet. Die Kneipe war gleichzeitig Tatort eines Verbrechens, und Höger, der Fußballer, schlug sich als Film-Neuling recht wacker. Vielleicht auch, weil dem gebürtigen Kölner das Ambiente einer Kneipe in seiner Heimatstadt ganz gut vertraut ist.