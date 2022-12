Rückschlag für den FC : Mark Uth fällt bis März aus

Bonn Rückschlag für den 1. FC Köln: Offensivspieler Mark Uth muss sich einer Operation unterziehen und fällt lange aus.

Kurz nach dem Trainingsauftakt in dieser Woche muss der 1. FC Köln eine bittere Nachricht verkraften. Offensivspieler Mark Uth muss erneut operiert werden und fällt wochenlang aus. Bereits seit dem Saisonauftakt im Sommer mit der DFB-Pokal-Partie beim SSV Jahn Regensburg plagt sich der einmalige Nationalspieler mit Adduktorenproblemen, wurde deswegen schon einmal operiert. Besser wurde es aber nicht bei dem Porzer, Schmerzen und Probleme blieben. Nun muss er erneut unters Messer. „Mark hat am Donnerstag (15. Dezember, Anm. d. Red.) leider noch mal einen operativen Eingriff, um die Adduktoren- und Schambein-Problematik, die er schon länger hat, in den Griff zu kriegen“, berichtete FC-Sport-Geschäftsführer Christian Keller am Sonntag. Der Eingriff wird in Berlin erfolgen. Die Ausfallzeit des Spielgestalters soll bis zu zwölf Wochen betragen, erst im März könnte er somit wieder ins Geschehen eingreifen.