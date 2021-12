Vor Bielefeld-Spiel : Der 1. FC Köln muss auf weitere Leistungsträger verzichten

Köln Dem 1. FC Köln gehen aktuell die Leistungsträger aus. Nach Timo Horn und Jonas Hector fällt nun auch Mark Uth gegen Bielefeld aus. Hinter einem weiteren Spieler steht ein Fragezeichen.

Gegen Borussia Mönchengladbach hatte er noch das erlösende 2:1 geschossen und damit den 4:1-Erfolg eingeleitet, gegen die Arminia fällt Angreifer Mark Uth offenbar aus. Der Stürmer leidet laut „Bild“ unter einer Erkältung und tritt die Reise nach Bielefeld nicht an. Damit fehlt FC-Trainer Steffen Baumgart ein weiterer Leistungsträger. Im Duell gegen Mainz hatte sich Timo Horn vor knapp zwei Wochen am Knie verletzt, der Keeper fällt bis zur Winterpause aus. In der Vorwoche zog sich dann Jonas Hector eine muskuläre Verletzung zu. Auch der Kölner Kapitän steht dem FC im Spiel gegen Bielefeld damit nicht zur Verfügung.