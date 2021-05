Neuverpflichtung beim FC : Vielversprechende Gespräche mit Mark Uth

Köln Der 1. FC Köln und Stürmer Mark Uth werden möglicherweise schnell zu einer Übereinkunft kommen. FC-Finanzchef Alexander Wehrle sagte, man sei in den Gesprächen bereits „sehr weit“.

Während die Spieler des 1. FC Köln nach dem Relegations-Nachsitzen nun doch noch ihren Urlaub angetreten haben, wird auf der Geschäftsstelle fleißig gearbeitet. Am Mittag hielt der Club eine Pressekonferenz ab. Auch die Verpflichtung von Mark Uth war ein Thema. Der Stürmer war bereits in der vergangenen Saison für die Geißböcke auf Leihbasis auf Torejagd gegangen, kehrte dann im Sommer aber zu seinem Arbeitgeber, dem FC Schalke 04, zurück. Seitdem der Abstieg der Königsblauen perfekt ist, wird Uth wieder mit seinem Heimatverein in Verbindung gebracht.