Auftakt gegen Hoffenheim : FC-Coach Gisdol hat zum Saison-Auftakt die Qual der Wahl

FC-Trainer Markus Gisdol richtet zum Saisonstart all seine Blicke auf das anstehende Heimspiel gegen Hoffenheim. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Mit den kürzlich realisierten Neuverpflichtungen kann nun FC-Trainer Markus Gisdol aus dem Vollen schöpfen. Wer spielen wird zum Saison-Auftakt im Heimspiel gegen Hoffenheim, steht daher auf einigen Positionen noch nicht fest.

Vor ein paar Tagen noch hatte kaum etwas darauf hingedeutet, dass Markus Gisdol die Wahl haben würde. Der einst aufgeblähte Kader des 1. FC Köln war nach 16 Abgängen und diversen Verletzungen derart zusammengeschrumpft, dass sich der Fußballlehrer sogar Gedanken um die grundsätzliche Wettbewerbsfähigkeit seiner Mannschaft machen musste. Gerade noch rechtzeitig vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison am Samstag (15.30 Uhr, Rheinenergiestadion) gegen die TSG Hoffenheim zeichnet sich nun aber Besserung ab.

Jhon Cordoba ist nach seiner Unterschrift bei Ligakonkurrent Hertha BSC Berlin zwar seit dieser Woche ebenfalls nicht mehr Mitglied des Kölner Teams. Dafür hat der Verkauf des Torjägers dringend benötigten finanziellen Spielraum von rund 15 Millionen Euro geschaffen, der dem Corona-bedingt klammen FC zuvor gänzlich fehlte. Das neu gewonnene Geld setzte Sportchef Horst Heldt kurzerhand ein, um in Spielmacher Ondrej Duda (25/Hertha BSC) und Mittelstürmer Sebastian Andersson (29/1. FC Union Berlin) die ersten beiden Feld-Zugänge heranzuholen. Immerhin ein Anfang ist damit gemacht in der geschwächten Offensivabteilung. „Wir sind glücklich, dass die beiden Jungs da sind. Sie sind gute Jungs, die uns weiterhelfen werden“, ist sich Markus Gisdol sicher.

Im Sturm herrscht im Grunde Klarheit

Und so steht der FC-Coach trotz noch unvollständigen Aufgebots bereits gegen Hoffenheim vor kniffligen Personalentscheidungen. Für Gisdol gilt abzuwägen, ob er auf der Spielmacherposition auf den in der Vorbereitung ordentlichen Elvis Rexhbecaj setzt – oder alternativ auf den erst am Donnerstag ins Kölner Mannschaftstraining eingestiegenen Ondrej Duda.