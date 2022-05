Wechsel in die 2. Bundesliga : FC-Spieler Marvin Obuz wird an Holstein Kiel verliehen

Köln Marvin Obuz wechselt zu Holstein Kiel. Der 1. FC Köln verleiht den 20-Jährigen bis zum kommenden Sommer an den Zweitligisten.

Marvin Obuz tut es Salih Özcan gleich. Der 20-jährige Spieler des 1. FC Köln wird an Holstein Kiel verliehen. Der Vertrag beim Zweitligisten läuft bis zum Ende der Saison. Erst im April letzten Jahres hatte der Offensivspieler seinen Vertrag beim FC bis 2024 verlängert. „Marvin überzeugt beim FC seit frühester Jugend mit seiner Dynamik, seinen Offensivqualitäten und Zug zum Tor. Im vergangenen Jahr haben wir mit Marvin einen langfristigen Lizenzspielervertrag abgeschlossen, weil er alles mitbringt, um perspektivisch im Profibereich Fuß zu fassen“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung. “Mit der Leihe nach Kiel wollen wir Marvin nun den nächsten Schritt auf höherem Niveau ermöglichen, um reifer und mit wichtigen Erfahrungen nächstes Jahr zurückzukehren. In der 2. Bundesliga kann er genau diese Entwicklung nehmen, die wir uns für ihn vorstellen – insbesondere bei Holstein Kiel, die sich durch ihre offensive und mutige Spielweise in der oberen Tabellenhälfte etabliert haben.“

Marvin Obuz wurde am 25. Januar 2002 in Köln geboren, spielte zunächst beim BC Efferen und wechselte 2009 ber zum 1. FC Köln. Der offensive Außenbahnspieler ist seit der U16 Juniorennationalspieler und spielt aktuell in der U20 des DFB. Am 27. Oktober 2021 feierte Obuz sein Profidebüt beim Sieg in der zweite DFB-Pokalrunde in Stuttgart. Der FC will einige seiner Nachwuchsspieler verleihen, um ihnen Spielpraxis zu verschaffen und sie auf das nächste Level zu heben. Salih Özcan, gerade zu Borussia Dortmund gewechselt, hat die Entwicklung schon vorgemacht. Auch der heute 24-Jährige wurde an Holstein Kiel verliehen und kehrte stark verbessert zurück.