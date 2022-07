Interview mit FC-Keeper Marvin Schwäbe : „Für Timo ist es unglücklich gelaufen“

Nach Neuverpflichtungen : So stark ist der Kader des 1. FC Köln aktuell Im Trainingslager in Donaueschingen hatten die Neuzugänge des 1. FC Köln die Chance, sich auch im Wettkampf zu präsentieren. Das gelang den Profis mitunter sehr gut und zeigt, dass der FC in der Breite über einen stärkeren Kader als in der Vorsaison verfügt - noch.