Nach kapitalem Patzer : FC-Keeper Marvin Schwäbe zwischen tragischem und tatsächlichem Held

Köln Trotz seines kapitalen Fehlers war FC-Keeper Marvin Schwäbe im Duell gegen RB Leipzig ein wichtiger Rückhalt des 1. FC Köln. Der Keeper hielt den Geißböcken sogar den wichtigen Punkt fest.

Gut möglich, dass der Fehlgriff am Jahresende noch einmal ausgepackt wird. In der Kategorie Torwartfehler könnte der Patzer von Marvin Schwäbe einen Platz in so manchem Jahresrückblick erhalten. Einen haltbaren Schuss von Timo Werner hielt der Kölner Keeper am Samstag beim 2:2 gegen RB Leipzig eben nicht, verhalf dem deutschen Nationalspieler zu einem perfekten Start bei den Roten Bullen und hätte sich auch nicht über kritische Worte von Seiten der Kölner Verantwortlichen wundern dürfen. Doch von Seiten des FC - und das war nach dem Spielverlauf ebenfalls alles andere als verwunderlich . gab es viel Lob, sehr viel Lob für den tragischen Helden.