Weitere Vertragsverlängerung : Der 1. FC Köln verlängert mit Mathias Olesen

Köln Der 1. FC Köln setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Der FC verlängerte den Vertrag mit Mathias Olesen bis 2024.

Seit Dezember 2021 trainiert der 20-Jährige fest im Team von Steffen Baumgart und stand bei den Bundesligaspielen gegen den FC Augsburg und bei Hertha BSC bereits im Kader Es scheint nur eine Frage der Zeit bis Olesen sein Debüt für die Profis feiert. „Die Perspektive beim FC stimmt für mich. Seit ich hierhergekommen bin, konnte ich mich Stück für Stück an den Profibereich heran arbeiten. Das war immer mein Ziel. Im nächsten Schritt möchte ich mich in diesem Bereich etablieren und sehe hier die Chance, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen“, sagt Olesen. In dieser Spielzeit kam der Mittelfeldspieler 20 Mal in der U21 in der Regionalliga West zum Einsatz.