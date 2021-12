1:1 bei der Arminia : 1. FC Köln mit glücklichem Remis in Bielefeld

Foto: dpa/Swen Pförtner

Köln Der 1. FC Köln kann auswärts offenbar nicht gewinnen. Auch gegen Arminia Bielefeld kam der FC nicht über ein 1:1 hinaus, hätte sich über eine Niederlage auch nicht beschweren dürfen.

Der 1. FC Köln bleibt auch im 14. Anlauf dieser Bundesliga-Saison nicht ohne Gegentreffer und auswärts erneut ohne Sieg. Gegen Arminia Bielefeld kam der FC eine Woche nach dem beeindruckenden 4:1-Erfolg im rheinischen Derby nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Führung durch Salih Özcan (17.), glich Brian Lasme (57.) aus. Der FC hätte sich gegen starke Ostwestfalen aber auch nicht über eine Niederlage beschweren dürfen.

FC-Trainer Steffen Baumgart hatte noch vor dem Spiel betont, dass man auswärts zwar noch nicht gewonnen, aber dafür meist gute Leistungen gebracht hätte. Die Begegnung gegen die Arminia fällt wohl nicht darunter. Die Ostwestfalen waren dem Sieg deutlich näher, als der FC. Baumgart musste sein Team im vergleich zum Gladbach-Spiel erneut umstellen. Jonas Hector fiel verletzt aus, für den Kapitän stand Kingsley Schindler in der ersten Elf. Benno Schmitz wechselte auf die linke Außenseite.

Die erste Chance gehörte noch den Geißböcken. Nach einer Flanke von Duda kam Modeste erstmals im Strafraum an den Ball, doch der Kopfball landete in den Armen von Bielefelds Keeper Stefan Ortega. Ansonsten lief beim FC nicht mehr viel zusammen. Gerade im letzten Drittel taten sich die Geißböcke schwer, gaben viele Bälle zu einfach her. Bielefeld agierte erwartungsgemäß mit langen Bällen, die meist von Fabian Klos verlängert wurden und dann zu Offensivaktionen führten. Unter anderem kam so Patrick Wimmer zum ersten gefährlichen Abschluss, für Marvin Schwäbe aber kein Problem.

Salih Özcan trifft zur Kölner Führung

Wie aus dem Nichts ging der FC dann aber in Führung. Einen Kopfball von Luca Kilian leitete Rafael Czichos weiter auf Özcan, der gekonnt durch Ortegas Beine einschob – das zweite Saisontor des gebürtigen Kölners. Auf der anderen Seite lief Klos alleine auf Schwäbe zu, schoss den Kölner Torwart aber aus nächster Nähe an. Bielefeld spielte aber weiter mutig nach vorne, machte den besseren Eindruck, Köln profitierte vom teils schlampigen Passspiel der Ostwestfalen sowie der mangelnden Chancenverwertung. Denn unmittelbar vor dem Seitenwechsel war Wimmer dann durch, doch Kilian rettete mit einer Grätsche in höchster Not. So wie Benno Schmitz nach einem Eckball, den Klos aufs Tor köpfte. Der Kölner Außenverteidiger klärte den Ball so gerade noch auf der Linie.