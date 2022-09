1:1 in Bochum : Der 1. FC Köln mit Last-Minute-Punkt in Bochum

Köln Der 1. FC Köln ist beim Tabellenschlusslicht aus Bochum nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Lange sah der VfL sogar wie der Sieger aus.

Steffen Baumgart lässt in der Regel nur wenig Zweifel an dem Gehalt seiner Aussagen. Zur Not wiederholt er sie einfach immer und immer wieder. So dürfte nur wenig Zweifel daran bestehen, auf welchem Wettbewerb das Hauptaugenmerk des FC in dieser Saison liegt. „Das mag vielleicht nicht jeder hören, aber das (die Liga, Anm. d. Red.) ist für uns wichtiger“, hatte der Trainer des 1. FC Köln am vergangenen Donnerstag nach dem 4:2-Sieg über den 1. FC Slovacko wiederholt betont. Dem emotionalen Erfolg in der Conference League folgte jedoch ein eher trister Sonntagabend in Bochum am 7. Spieltag der Bundesliga. Beim bis dahin punktlosen Tabellenschlusslicht zitterten die Geißböcke nach einem Eigentor von Benno Schmitz (9.) lange. Kurz vor Spielende traf Linton Maina (88.) zum 1:1. „Es war ein sehr intensives Spiel für uns. Wir haben gewusst, dass Bochum alles raushauen würde“, sagte Dejan Ljubicic nach dem Spiel.