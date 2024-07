Testspiel 1. FC Köln mit torreicher Generalprobe vor Saisonstart

Mit einem 3:2 (2:2)-Sieg gegen Udinese Calcio hat der 1. FC Köln sein Trainingslager im österreichischen Bad Waltersdorf beendet. Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga lagen die Kölner zunächst früh mit 0:2 zurück, kam aber noch in der ersten Halbzeit durch Damion Downs (45.) und ein Eigentor von Udineses Christian Kabasele (45. +3) zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte erzielte Dejan Ljubicic dann den Siegtreffer gegen den italienischen Erstligisten (67.).