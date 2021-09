Vaterfigur : FC-Stürmer Modeste spricht emotional über Freundschaft zu Betreuer Ban

Ein stiller Gruß Richtung Himmel: Anthony Modeste widmete das Tor gegen Leipzig seinem verstorbenen Vater. Foto: AP/Martin Meissner

Köln FC-Stürmer Anthony Modeste hat vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth über sein emotionales Tor gegen Leipzig und die besondere Beziehung zu Betreuer Kreso Ban gesprochen. Dieser sei für ihn wie ein Vater.

Das 1:1 gegen RB Leipzig bleibt den Anhängern des 1. FC Köln nicht nur wegen des gewonnenen Punktes, der offensiven Spielweise oder den vier zurückgepfiffenen Toren in Erinnerung. Unvergessen ist auch der emotionale Gefühlsausbruch von Anthony Modeste nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. Modeste streckte die Finger in die Höhe, sein Gesicht schmerzverzerrt, Tränen flossen, sein Markenzeichen, die „Brille“, schickte er Richtung Himmel.

Schon damals erklärte Modeste im Interview, dass an jenem Tag sein Vater Geburtstag gehabt hätte, doch Guy Modeste war drei Jahre zuvor nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Der französische Angreifer widmete den Treffer seinem Vater. „Mein Papa hat heute Geburtstag. Das sind so viele Emotionen für mich“, hatte Modeste damals gesagt.

Jetzt sprach der Franzose in der zweiten Folge der dritten Staffel der FC-Doku 24/7 erneut über das Tor, seine Leidenszeit und seine Emotionen. „Erfolg ist Glück. Ich bin in der Lage, das zu sagen“, sagt Modeste in der Doku. „Zwei Jahre habe ich kaum gespielt, kaum etwas gemacht, und wenn du mehr investierst, kriegst du etwas zurück. Von nichts kommt nichts“, sagt er wieder lächelnd.

Unsere Partner









zurück

weiter

Denn Modeste erlebt beim FC aktuell seinen zweiten Frühling. Nach zuletzt schweren Spielzeiten, geprägt von Verletzungen, Formschwäche, fehlendem Vertrauen und Operationen, wirkt der Stürmer aktuell wie ausgewechselt, erinnert an frühere Tage, als er den FC fast im Alleingang Richtung Europa schoss. Vier Tore erzielte der Franzose in den bisherigen sechs Saisonspielen und bereitete zudem einen Treffer vor. Die Sturmflaute der vergangenen Spielzeit ist vergessen.

Modeste zeigt sich nach schwieriger Zeit befreit

Modeste hat im Sommer viel investiert und bekommt das Vertrauen des Trainers dafür. Steffen Baumgart erklärt die Leistungssteigerung durch die Fitness, die sich der Stürmer in der Vorbereitung und den vergangenen Wochen erarbeitet hat. Doch auch vom Kopf her wirkt der 33-Jährige in dieser Saison viel freier. Im Training liefert er sich verbale Zweikämpfe mit dem Trainer, aber auch mit einigen Mitspielern, um sich anschließend lachend auf die Schulter zu klopfen. So zum Beispiel mit Salih Özcan im Sprint-Duell vergangene Woche, als der Franzose Özcan zu einigen Fehlstarten animierte, um ein eigentlich ungleiches Laufduell für sich zu entscheiden.

Modeste wird oft als Kopfmensch beschrieben, wirkt immer wieder sehr emotional. So auch beim 1:0 gegen Leipzig. Gerade in Bezug auf seinen verstorbenen Vater spricht Modeste in der Doku eine wichtige Bezugsperson an: Zeugwart Kreso Ban, mit dem der Franzose in einigen Szenen der Doku in Köln Boule spielt. „Ich muss mich bei Kreso wirklich bedanken. Auch in meiner schwierigen Phase war er immer dabei. Er war immer da für mich. Egal, was ich oder die Familie brauchten, war er da“, sagt Modeste. „Jetzt, wo mein Papa nicht mehr da ist, kann man sagen, dass er wie mein Papa ist.“

Die Fitness, das Vertrauen des Trainers, aber auch die Unterstützung vonseiten des FC scheinen Modeste zu beflügeln. Die Chance auf weitere Tore bekommt der Kölner Angreifer schon am Freitagabend. Dann trifft der FC auf Greuther Fürth (20.30 Uhr/Dazn).

Neben Modeste wird gegen Fürth wohl Andersson stürmen

Dass Modeste gegen die Fürther anfängt, steht wohl außer Frage. Voraussichtlich gemeinsam mit Sebastian Anderson und Mark Uth. „Ich möchte eigentlich alle drei auf dem Platz haben“, sagte Baumgart am Mittwoch, blieb bei Uth aber noch zurückhaltend. Schließlich zeigten laut dem Trainer auch andere Spieler zuletzt gute Leistungen. An Modeste und Andersson kommt Baumgart aber nicht vorbei. Fürth gehört in der Defensive nicht zu den kopfballstärksten Teams der Liga. Der FC bringt aber die meisten Flanken in die Box.

Für Modeste wäre ein Treffer gegen Fürth eine Premiere. Noch nie hat der Franzose gegen die Spielvereinigung gespielt. So emotional wie gegen Leipzig wäre ein Tor wohl nicht, aber bestimmt eins, das den Fans in Erinnerung bleibt.