Kampf um die Toptalente : 1. FC Köln möchte einen zweiten Fall Florian Wirtz verhindern

Köln Ein Tag nach der desaströsen Niederlage in Bremen hat der Vorstand des 1. FC Köln die Saison resümiert: „Der Verlust von Florian Wirtz war eine unserer größten Niederlagen der Saison“, räumte Vizepräsident Eckhard Sauren ein.

Um künftig auf Basis dieser beiden weichen Faktoren auch die absoluten Toptalente halten zu können, hat der FC seine internen Prozesse anders abgestimmt. Wer, wann mit wem über welches Thema spricht unterliegt mittlerweile einer klaren Struktur. So führten Geschäftsführer Horst Heldt und Frank Aehlig als Leiter der Lizenzspielerabteilung nun erste Gespräche mit U17-Spieler Justin Diehl und dessen Berater. Diehl, der in der zurückliegenden Corona-Saison als 14-Jähriger sein Debüt in der U17-Bundesliga gab und in zehn Spielen neun Mal traf, gilt aktuell neben seinen Teamkameraden Philipp Wydra (17 Tore) und dem defensiven Mittelfeldspieler Jens Castrop zu den FC-Talenten, die auf dem umkämpften Markt hoch gehandelt werden. „Vielleicht wird es künftig Sonderfälle geben, bei dem der FC mehr Geld in die Hand nehmen muss, als in der Vergangenheit. Das will ich nicht ausschließen“, sagte Wehrle und fügte mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen an: „Wir befinden uns in positiven Gesprächen und machen dabei nichts Verrücktes.“