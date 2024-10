Grünes Licht durch Stadtrat 1. FC Köln muss Kompromiss für Leistungszentrum eingehen

So verzichtet der Verein vorerst auf das Vorhaben, drei neue Trainingsplätze auf der Gleueler Wiese zu bauen. Was ein großes Problem für den FC nach sich zieht: Einerseits fiele der Kunstrasenplatz am Geißbockheim weg, zum Kompromiss zählt andererseits, dass lediglich bislang ein bestehender Platz in Hürth-Efferen sowie zwei Plätze im Grüngürtel genutzt werden dürften. Jenen am Fort Deckstein darf der Club zum Kunstrasenplatz ausbauen, eine Rasenfläche am „Haus am See“ jedoch baulich nicht verändert werden. Eine Nutzung ist auch deswegen problematisch, da dort ansässige Breitensportvereine darauf beharren, dass ihnen weiterhin ausreichend Trainingszeiten gewährt werden. Es fehlen dem FC also weiterhin Trainingskapazitäten. Zwar sprach FC-Geschäftsführer Philipp Türoff davon, dass „ein Riesenschritt geschafft“ sei, längst seien aber „nicht alle Probleme gelöst, und wir liegen uns nicht alle in den Armen“.