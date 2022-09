OGC Nizza vs. 1 FC Köln : Erster Fan kommt nach Ausschreitungen in Nizza vor Gericht

Nizza Eine Woche nach den schweren Ausschreitungen von Nizza muss kommt der erste Verdächtige vor Gericht. Bei einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Haft und eine empfindliche Geldstrafe.

Genau eine Woche nach den schweren Ausschreitungen von Nizza steht für den 1. FC Köln am Abend das erste Heimspiel der Conference-League-Gruppenphase gegen den 1. FC Slovacko auf dem Programm. Während Trainer Steffen Baumgart und seine Mannschaft den Fokus wieder auf das Sportliche legen wollen, wird im Hintergrund eifrig an der Aufklärung der Vorkommnisse in Frankreich gearbeitet. Mehrere Hundert Hinweise sind bereits bei der Kölner Polizei eingegangen. In Frankreich ist man derweil einen Schritt weiter. Der erste „Fan“ muss sich im Laufe des Tages vor Gericht verantworten. Das melden deutsche und französische Medienagenturen übereinstimmend.