1:1 in Stuttgart Nach verdientem Punkt in Stuttgart blickt der FC auf zwei Derbys

Er hatte die kaiserliche Gabe, komplexe Sachverhalte und besondere Ereignisse sehr einfach und stringent auszudrücken. In München sagen sie noch heute, der Franz Beckenbauer hätte gefranzelt, wenn er sich mal wieder über bedeutende und weniger bedeutende Dinge geäußert hatte in seinem launigen Plauderton, ja guttäh, manchmal waren die Dinge tatsächlich von großer Bedeutung. Wie etwa 2001, als die deutsche Nationalmannschaft gegen die englische anzutreten hatte in der WM-Qualifikation. Beckenbauer brachte es auf den Punkt: „We call it a Klassiker“, sagte er also etwas verplauduliert in seinem lustigen bayrischen Denglisch. Der Klassiker ging damals, Beckenbauer war noch Präsident des FC Bayern, kräftig in die Hose, die deutsche Mannschaft verlor in München mit 1:5.