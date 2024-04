1:1 im Abstiegsduell Durch Remis in Mainz rückt der Abstieg des FC immer näher

Es entwickelte sich ein enorm zweikampfintensives Spiel. Und Köln mischte zunächst munter mit. So fasste sich Huseinbasic aus 30 Metern ein Herz, doch Robin Zentner im Mainzer Tor ließ sich nicht überraschen (12.). Über gewonnene Zweikämpfe und eine hohe Bereitschaft, den Kampf anzunehmen, versuchte die Schultz-Elf, sich in die gefährlichen Räume vorzuarbeiten. Auch in Flanken aus dem Halbfeld erkannten sie das geeignete Mittel zum Zweck. Doch den Mainzern war das Selbstvertrauen aus zuletzt fünf Partien ohne Niederlage anzumerken. Sie verschoben das Spiel nun verstärkt in die Kölner Hälfte. So war Marvin Schwäbe – anstelle von Kainz Kapitän – gefordert, der einen Schuss von Sepp van den Berg aus kurzer Distanz nach einer Ecke entschärfte (20.).