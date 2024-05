Trennung vom Trainer Neuanfang beim 1. FC Köln ohne Timo Schultz

Nachvollziehbar war die Trennung von dem Ostfriesen mit seiner stoisch-freundlichen Art dennoch. In dem halben Jahr seines Wirkens hatte der Nachfolger des populären Steffen Baumgart, der am 4. Januar seinen Dienst aufnahm beim FC, die Mannschaft im Abstiegskampf zwar stabilisiert, ihr jedoch nicht das nötige Rüstzeug verliehen, tatsächlich die Klasse zu halten. In 18 Spielen unter Schultz sammelten die Kölner 17 Punkte (lediglich drei Siege). Zwar verbesserte sich der Punkteschnitt unter ihm (0,94) gegenüber jenem Baumgarts (0,63) leicht, doch war dies zu wenig die Klasse und ihn im Job zu halten, wie es Christian Keller angedacht hatte. Mit seinem Ansinnen stieß der Geschäftsführer Sport, so war zu hören, bei Vorstand und der übrigen Geschäftsführung auf zu großen Widerstand.