Ausbau des Geißbockheims : Lösung für den 1. FC Köln in Sicht?

Köln In der Hängepartie um den Ausbau des Geißbockheims gibt es eine neue Option. Die Kölner Stadtverwaltung hat offenbar einen neuen Alternativplan in der Schublade.

Ausbau des Trainingsgelände : 1. FC Köln: Erweiterung des Geißbockheims rückt in weite Ferne Seit acht Jahren kämpft der 1. FC Köln mit der Politik um die Erweiterung des Trainingsgeländes. In Sachen Nachwuchsförderung ist der Club nicht mehr wettbewerbsfähig. Eine erhoffte schnelle Lösung wird es aber wohl nicht geben.

Seit acht Jahren kämpft der 1. FC Köln mit der Politik um die Erweiterung seines Trainingsgeländes. Wie der General-Anzeiger zuletzt berichtete, spielt der Verein aktuell sogar mit dem Gedanken, den Standort am Geißbockheim aufzugeben . Zu groß ist der Drang nach Modernisierung. „Das sind Zustände aus den sechziger Jahren und die sind nicht mehr haltbar“, sagte FC-Präsident Werner Wolf dazu im Gespräch. Mittlerweile ist der Verein jedoch kompromissbereit. Auch, weil mit der Bürgerinitiative „Grüngürtel für Alle“ ein Gegengewicht aus der Zivilgesellschaft Klage gegen einen noch gültigen Bebauungsplan des Kölner Stadtrats eingereicht hat. Eine Lösung für den Konflikt scheint auf Jahre nicht in Sicht. „Insofern wäre es dumm und töricht, nicht über einen Plan B nachzudenken“, so FC-Präsident Wolf.

Alternativ-Plan nimmt Konturen an

Ein solcher Plan könnte nun konkreter werden. Denn wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, hat die Stadtverwaltung einen neuen Alternativ-Plan ins Auge gefasst. Teile der Jugend- und der Frauenabteilung des 1. FC Köln könnten demnach nach Bocklemünd verlegt werden. Die dortige Bezirkssportanlage müsste zuvor jedoch umgebaut werden. Gebäude für Umkleidekabinen, Sanitärbereiche und weiterer Raum für Physiotherapiemaßnahmen sowie Besprechungsräume müssten noch entstehen. Auf einer Grünfläche am Rand der Sportanlage könnten zwei Kunstrasenplätze angelegt werden. Für die zwei schon vorhandenen Ascheplätze sieht der Plan den Umbau in weitere Kunstrasenplätze vor. Insgesamt könnten in Bocklemünd bis zu sechs Fußballplätze entstehen. Für den möglichen Umzug kämen wohl alle Leistungsmannschaften des FC unterhalb der U17 in Frage. Ebenso die zweite Frauenmannschaft und der weibliche Nachwuchs zöge dann an die Heinrich-Rohlmann-Sraße um.