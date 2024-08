FC verliert zum Start Neue Saison, alte Probleme beim 1. FC Köln

Zwar konnte auch der FC, vor allem in der explosiven Startsequenz, dem Tor der Hamburger gefährlich nahekommen, doch nach dem früheren Rückstand tat er sich schwer, in die gefährlichen Räume vorzudringen. Das erste Tor habe man gebraucht, resümierte Baumgart, „sonst wäre unser Plan vielleicht nicht aufgegangen“. Der Premierentreffer der neuen Spielzeit in der 2. Liga, er stellt gleichsam den Beginn des Kölner Dilemmas dar, das auch ein persönliches war für jemanden, der zu den großen Hoffnungsträgern im Verein gezählt wird: Jonas Urbig. Seinen Patzer, als der Torhüter einen harmlosen Schuss des starken Jean-Luc-Dompé durch die Hände flutschen ließ, nutzte Ransford-Yeboah Königsdörffer zum 1:0 (6.). Der Kölner Anschlusstreffer durch Linton Maina (78.) nach dem zweiten Treffer Königsdörffers (35.) änderte nichts mehr am ernüchternden Ausgang zum Auftakt und an der Diagnose: Auch in der 2. Liga scheint es dem FC an treffsicheren Angreifern zu mangeln. Zwar zeigte sich das neue Sturm-Duo Tim Lemperle und Damion Downs fleißig und engagiert, ließ es an Effektivität jedoch vermissen.