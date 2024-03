Nach wildem Derby in Gladbach Neue Zuversicht beim 1. FC Köln durch spektakuläres Remis

Ohnehin ist der Weg vorgezeichnet, den der FC aufgrund der Transfersperre von zwei Perioden mit der Aus- und Weiterbildung von jungen Talenten beschreiten muss. Downs steht ganz oben auf der Kandidatenliste. Nicht erst aufgrund seines Treffers. „Ich hoffe, dass wir bis zum Saisonende noch möglichst viele Jokertore schießen werden“, sagte Schultz. „Denn wir brauchen die Impulse von der Bank“, die er als „großen Faktor heutzutage“ bewertet. Bei aller Offensivkraft, die seine Mannschaft in Gladbach offenbarte, war die Spielidee des Trainers dann doch verraten worden. In der Kompaktheit und defensiven Stabilität erkennt er den viel besungenen Schlüssel im Kampf gegen den Abstieg. Offensiv habe er zwar das beste Spiel seines Teams seit seinem Amtsantritt Anfang Januar gesehen, doch „in der Defensive haben wir leider zu viel zugelassen, hatten in der Zuteilung auf dem Flügel zu viele Probleme“. Eine Feststellung, die ihn nicht daran hinderte „definitiv einen Schritt in die richtige Richtung“ gesehen zu haben. Der Zeit nach dem Spiel gegen RB Leipzig am kommenden Freitag und der folgenden Länderspielpause blicke er „sehr positiv entgegen“. Dass es, wie es Schultz ausdrückte, wegen der defensiven Zuordnung noch „eine Menge“ zu analysieren gibt, davon ist auch Timo Hübers überzeugt, der sich offenbar weit weniger Aufregung erhofft hatte im Borussia-Park. Es sei das „komplette Kontrastprogramm“ zu den Spielen der vergangenen Wochen gewesen, da ging es „in beiden Richtungen ruhiger zu, und als defensiver Spieler macht das meistens nicht so viel Spaß wie als offensiver Spieler, aber für den neutralen Beobachter war das ein super Spiel.“