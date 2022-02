1. FC Köln vor dem Duell mit Leipzig : Wie Domenico Tedesco Leipzig in die Spur bringt

Gute Kumpel: Leipzig-Trainer Domenico Tedesco (links) und Bayern-Coach Julian Nagelsmann. Foto: dpa/Sven Hoppe

Köln Domenico Tedesco galt einst als aufstrebender Jungtrainer, der sich mit geballtem Fachwissen den Ruf als Fußball-Professor verdiente. Nach Stationen bei Schalke 04 und Spartak Moskau zeigt er nun bei RB Leipzig, dass er auch einen guten Draht zu den Spielern hat. Den nächsten Gegner des 1. FC Köln hat er wieder auf Kurs gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Guido Hain

Als der Trainer Domenico Tedesco im Dezember vergangenen Jahres RB Leipzig übernahm, durfte davon ausgegangen werden, dass er den Matchplan für die Partie gegen den 1. FC Köln schon längst in der Schublade hatte. Selbst wenn dieses Spiel gegen den Tabellennachbarn erst am Freitag (20.30 Uhr/Dazn), also Wochen nach seiner Vorstellung in Sachsen, stattfinden sollte. Tedesco gilt als Trainer, der sich mit dem Fußball beschäftigt, als tüftele er an einem Raumschiff zur Entdeckung fremder Galaxien. Wenn er an einen Fußballplatz denkt, hat er wahrscheinlich einen Schaltplan im Kopf. In jedem Winkel passiert etwas Wichtiges. Alles hängt mit allem zusammen, und wenn rechts etwas britzelt, wirkt sich das auch auf links aus. Sein Gehirn funktioniert wie ein Hochleistungscomputer. Der Deutsch-Italiener, geboren in Italien, aufgewachsen nahe Stuttgart, scannt, entwickelt, verwirft – und alles wieder von vorn. Bis es passt.

Harter Einstieg als Profi-Trainer bei Erzgebirge Aue

Als Jugendtrainer des VfB Stuttgart soll er einst bereits eine halbe Stunde vor dem Training mit den jungen Fußballern, nicht älter als elf, die Hütchen auf dem Trainingsplatz aufgestellt haben. Ein Perfektionist. Selbst mit der Erfahrung als Kreisliga-A-Spieler ausgestattet, schaffte es Tedeso mit dieser Detailtreue später über die Jugendabteilung der TSG Hoffenheim zielstrebig zu den Profis. Seine erste Station hatte allerdings nicht viel von Glamour und Glitzer. Er heuerte beim Bergarbeiterverein Erzgebirge Aue an, der sich damals tief im Stollen der 2. Liga befand und verzweifelt den Weg an die Oberfläche suchte. Tedesco, damals gerade Anfang 30, schaffte es, das Licht in der Grube anzuknipsen und den Abstieg zu vermeiden. Und galt spätestens nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 als eines der größten Versprechen eines attraktiven deutschen Jungtrainermarkts. Ihm selbst haftet der Ruf an, ein Fußball-Professor zu sein, ein sogenannter Laptoptrainer. Einer, der stundenlang über Sechser referieren kann, die abkippen, über Balancespieler, Ablagenempfänger oder Box-to-box-player. Und es scheint ihm dabei nicht wichtig, ob er als Co-Trainer der U7 des VfB, als Coach der U17 oder als Chef bei den Profis seine Erkenntnisse mit den Zuhörern teilt. Früher hat er sogar Beiträge in Trainerfachmagazinen veröffentlicht, etwa über Möglichkeiten im Umschaltspiel bei Kindern.

Unsere Partner









zurück

weiter

Nun sollte man nicht dem Klischee folgen, Tedesco käme über den Status des Nerds nicht hinaus. Er kann ebenso eloquent – das Wörtchen „ähmm“ unterbricht so gut wie nie seine Ausführungen – wie empathisch daherkommen. Ein Trainer, noch immer nicht älter als 36, der seine Spieler richtig anzupacken weiß, sie mitnimmt. Schon zu seiner Zeit auf Schalke bezog er die Profis in seine Überlegungen mit ein, forderte sie auf, ihre Meinung zu sagen. Mit seinen Ideen, seiner Herangehensweise erreicht er die Spieler. Es gibt eine Episode in seiner Schalker Zeit, die einen guten Einblick in sein Wirken außerhalb aller Taktiktüftelei gibt. Sein Kniefall in der Kabine beim 0:4-Halbzeitstand im Derby gegen Borussia Dortmund hat sich im kollektiven Schalker Gedächtnis einen schönen Platz gewählt. Trotz seiner Entlassung im zweiten Jahr genießt er im Umfeld der Königsblauen immer noch Wertschätzung. „Der Trainer hat uns enger zusammengerufen. Dann ist er vor uns auf die Knie gegangen“, beschrieb der frühere Schalke-Verteidiger Thilo Kehrer die Kabinenpredigt. „Das war eine sehr ruhige und trotzdem sehr emotionale und packende Ansprache.“ Seine Spieler folgten ihm, am Ende gab es ein spektakuläres 4:4. Von einem Tag, den man „im Leben nicht vergessen wird“, sprach der Ex-Schalker Leon Goretzka.

Tedesco hat ein Doppelstudium abgeschlossen

Solche Tage wird es, keine Frage, in der ungewöhnlichen Geschichte des Domenico Tedesco einige geben. Er setzte zwar nicht alles auf die Karte Fußball, studierte mit doppeltem Abschluss (Bachelor und Master in Wirtschaftsingenieurwesen und Innovationsmanagement), arbeitete später in einem Ingenieurbüro (Spezialgebiet: Reduktion von Autolärm), trieb eine berufliche Laufbahn im Fußball-Business aber immer ehrgeizig voran. Auf eigene Erfahrungen als Profispieler musste er dabei verzichten. Das unterscheidet ihn nicht von anderen sehr veranlagten Trainern: Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, auch Hannes Wolf.

Dass er dennoch schon früh ins Geschäft einstieg – und bis heute auf höchstem Niveau dabeigeblieben ist -, verdankt er auch einer Art Musterschülerhaftigkeit. Die fiel bereits auf, als er den Lehrgang zum Fußballlehrer des DFB 2015/16 absolvierte. Mit Nagelsmann, damals wie er Jugendtrainer in Hoffenheim und auf dem Sprung zum Cheftrainer der TSG, bildete er eine Fahrgemeinschaft. Wer sich die gemeinsamen Fahrten nach Hennef nun jedoch wie einen ewigen Austausch zweier Fußball-Masterminds vorstellt, liegt falsch. Auch das Private kam nicht zu kurz. Zudem seien es nicht nur Monologe im Auto gewesen, erzählte Tedesco einmal, wo „Julian erklärt hat, wie er über Fußball denkt. Ich habe da auch ein bisschen was verraten“. Die Verbindung hat gehalten. „Wir kennen uns schon gut", sagt der heutige Bayern-Trainer Nagelsmann vor dem direkten Duell mit Leipzig am vergangenen Wochenende. „Aber wir haben auch nicht jede Autofahrt nur über Fußball gesprochen und ständig die Philosophie ausgetauscht.“ Die Fahrten und der Lehrgang endete schließlich damit, dass Tedesco in der schriftlichen Abschlussarbeit Nagelsmann übertraf. Endergebnis in Noten: 1 zu 1,3. Auch dieses mustergültige Abschneiden verhalf Tedesco, wie er selbst glaubt, zum raschen Übergang in den Profifußball. Die Beurteilung sei für ihn eine „wichtige Eintrittskarte" gewesen. Sonst würden ihn nun weitaus weniger Leute kennen.

Gegen Kumpel Nagelsmann zuletzt verloren

Zuletzt zog er weiter mit einem gültigen Ticket in die Bundesliga. Schon vor der gewonnenen Vizemeisterschaft mit Spartak Moskau hatte er bekanntgegeben, dass er seinen Vertrag dort nicht verlängern würde. Im Sommer war Schluss in Russland. Dann kam das Angebot von RB. Der Club hatte sich von Jesse Marsch, selbst erst im Sommer als Nachfolger Nagelsmanns verpflichtet, getrennt. Und seit Tedesco die Verantwortung trägt, hat sich Leipzig stabilisiert. Mit vier Siegen in der Liga, bei einer Niederlage und einem Remis, schob sich seine Elf wieder in die Nähe der Europacup-Plätze. Zudem gelang der Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Die Mannschaft liegt nun einen Punkt und einen Platz hinter dem 1. FC Köln auf Platz sieben. Tedesco sei „ein Toptrainer“, hat RB-Stürmer Yussuf Poulsen bereits festgestellt. „Ich bin sehr froh, dass er jetzt hier ist. Er hat bislang einen sehr guten Job gemacht. Wir sind mit ihm auf einem guten Weg und machen fast jede Woche Riesenfortschritte. Da hat er einen großen Anteil daran. Wir sind näher an dem dran, was sich Domenico vorstellt, als an dem, was sich Vorgänger Jesse Marsch vorgestellt hat."

Vielleicht liegt das Verständnis, das offenbar funktioniert zwischen Trainer und Spielern, auch darin begründet, dass Tedesco fünf Sprachen spricht. So fällt sie Verständigung mit der sehr multikulturell zusammengesetzten Mannschaft leichter. „Wenn ich zum Beispiel mit einem Nordi Mukiele auf französisch spreche“, sagt Tedesco selbst, „bekomme ich zu dem Spieler einen anderen Zugang."

Tedesco spricht fünf Sprachen