Saison 2020/21 : 1. FC Köln stellt neues Trikot vor

Köln Der 1. FC Köln hat das neue Heimtrikot für die kommende Saison 2020/21 vorgestellt. Es ist weiß mit roten Längsstreifen.

Der 1. FC Köln hat in Vorbereitung auf die kommende Saison das neue Heimtrikot vorgestellt. Wie der Verein mitteilt, zeigt es in der Saison 2020/21 stärkere Anteile in Rot. In der Mitte des Jerseys verlaufen zwei vertikale Balken, auch Ärmelabschlüsse und Einsätze an den Seiten sind in Rot gehalten.