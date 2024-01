Vier Kandidaten noch im Rennen 1. FC Köln startet ohne Cheftrainer in die Vorbereitung

Er ist so etwas wie eine Allzweckwaffe am Geißbockheim. Sechseinhalb Jahre sind es nun schon, in denen André Pawlak für den 1. FC Köln tätig ist. Über einen Mangel an Abwechslung kann er sich wahrlich nicht beklagen. Der ehemalige Lehrer für Mathematik und Chemie und heutige Fußballlehrer begann seine hauptamtliche Trainer-Tätigkeit im Sommer 2017 bei den Talenten der U17. Nur wenige Monate später wurde seine Hilfe von der in Not geratenen Regionalliga-Mannschaft benötigt. Im Endspurt der Saison 2018/19 waren Pawlaks Dienste dann erstmals bei den Profis gefragt, um nach der Entlassung von Markus Anfang die Rückkehr in die Erstklassigkeit zu finalisieren.