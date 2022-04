Unruhe beim 1. FC Köln : Deswegen wurde Ondrej Duda beim FC freigestellt

Köln Ausgerechnet auf der Zielgeraden im Kampf um die europäischen Wettbewerbe gibt es beim 1. FC Köln Unruhe. Ondrej Duda wurde am Sonntag vom Training freigestellt. Nun wurde der Grund bekannt.

Drei Siege in Serie, die europäischen Wettbewerbe sind zum Greifen nah – sportlich läuft es derzeit beim 1. FC Köln. Gerade nach der vergangenen Horror-Saison kann sich der FC über den aktuell siebten Tabellenplatz drei Spieltage vor dem Saisonfinale nicht beschweren. Und dennoch gibt es Unruhe rund um das Geißbockheim. Wie berichtet, wurde Ondrej Duda am vergangenen Sonntag vom Training freigestellt und soll vorerst individuell oder mit der U21 trainieren. FC-Trainer Steffen Baumgart betonte, er wolle den Mittelfeldspieler eine Woche lang nicht sehen. „Wir haben das erst mal auf eine Woche beschränkt“, so Baumgart.

Über die genauen Vorkommnisse wollte man sich beim 1. FC Köln bislang nicht äußern. Sport1 berichtet nun über das Fehlverhalten des Slowaken. Demnach sollte sich Duda gegen die Arminia zehn Minuten vor Spielende warm machen, weigerte sich aber und verhalf so Mathias Olesen zu seinem zweiten Profi-Einsatz. Am Sonntag folgte die Freistellung. „Der Verein steht über allem, wir alle haben uns dem unterzuordnen“, sagte Baumgart anschließend, betonte aber auch, dass er das nicht so dramatisch sehe und: „Die Tür für ihn ist bei mir nicht zu.“

Ondrej Duda: 1. FC Köln soll unzufrieden sein

In Dudas Umfeld soll man bereits länger mit der Rolle des Slowaken unzufrieden sein. Schon gegen Gladbach kam der 27-Jährige nur auf zehn Minuten Einsatz. Im Winter gab es bereits Wechselgerüchte, Genua soll interessiert gewesen sein. Dabei hat Baumgart lange an Duda festgehalten. Der Mittelfeldspieler kommt bei 31 Spielen auf 29 Einsätze, 20 davon von Beginn an. Allerdings tut sich Duda mit der Baumgartschen Spielweise schwer, kommt in dieser Saison gerade auf zwei Tore.