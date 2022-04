Nach Suspendierung : FC-Spieler Ondrej Duda entschuldigt sich

Köln FC-Profi Ondrej Duda hat sich öffentlich entschuldigt. Der Mittelfeldspieler war am vergangenen Sonntag vom Training ausgeschlossen worden und hat sich nun via Instagram geäußert. Allerdings wollte er auch einige Dinge ins „richtige Licht rücken“.

Erstmals seit seiner Suspendierung hat sich Ondrej Duda am späten Dienstagabend zu den Vorkommnissen am vergangenen Wochenende geäußert. Der Slowake war am Sonntag vom Training suspendiert worden , weil er sein Interesse über das der Mannschaft gestellt habe. Sport1 berichtete, dass Duda das Warmlaufen vor einer möglichen Einwechslung ablehnte. „Die hat Ondrej genauso wie das Trainerteam. Da redet man drüber, dann trifft man eine Entscheidung. Wenn alles normal läuft, wird er in der kommenden Woche wieder ganz normal dabei sein“, hatte FC-Trainer Steffen Baumgart bereits angekündigt.

Dennoch wollte sich offenbar auch Duda, der am Dienstag mit der U21 trainiert hatte, zu den Vorkommnissen äußern. Via Instagram schrieb der Slowake: „Erst einmal habe ich erkannt, dass ich einen Fehler begangen habe, ich nehme die Konsequenzen in Kauf und akzeptiere die Entscheidung des Trainers. Ich möchte aber auch klarstellen, dass ich mich weder geweigert habe, mich warmzulaufen, noch das Mannschaftstraining verweigert habe. Das sind falsche Gerüchte.“ Duda schreibt weiter, dass er in der „Hitze des Spiels“ als letzter Einwechselspieler das Gefühl hatte, 75 Minuten Aufwärmen würden reichen, um für die letzten Minuten zu spielen. „Ich war frustriert und habe getan, was ich getan habe, weil ich unbedingt für den 1. FC Köln spielen wollte und auch weiterhin unbedingt für den 1. FC Köln spielen will. Ich wollte mich niemals respektlos gegenüber dem Verein oder den Fans verhalten, die ich bewundere und respektiere.“