Kölner Mittelfeldspieler : 1. FC Köln schließt Ondrej Duda vom Training aus

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat am Sonntag seinen Mittelfeldspieler Ondrej Duda vom Mannschaftstraining ausgeschlossen. Die disziplinarische Maßnahme soll mindestens eine Woche dauern, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. „Er hat seine Interessen über die Belange der Mannschaft gestellt und wird zunächst individuell trainieren“, teilte der Club laut Kölner Express mit.

Demnach soll der slowakische Nationalspieler das Trainingsgelände am Geißbockheim am Sonntag verlassen haben, obwohl er mit den anderen Ersatzspielern, die beim 3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld nicht von Beginn an zum Einsatz gekommen waren, trainieren sollte.