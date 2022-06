Vorzeitiger Abschied? : Wie geht es weiter mit FC-Profi Ondrej Duda?

Köln FC-Profi Ondrej Duda verlor in der vergangenen Saison seinen Stammplatz in der Kölner Startelf. Die Zukunft beim FC steht auf der Kippe.

Als Ondrej Duda nach vier Jahren bei Hertha BSC nach Köln kam, konnte es für den offensiven Mittelfeldspieler nur bergauf gehen. In seiner letzten Saison in Berlin wurde der 27-Jährige vom ehemaligen Trainer Jürgen Klinsmann aussortiert. Für die Rückrunde wurde er deshalb an Norwich City nach England verliehen. Duda rechnete nicht damit, noch einmal für die Hertha zu spielen. Dann hielt ihm der neue Trainer Bruno Labbadia erst noch einmal die Tür offen. Aber scheinbar nicht weit genug. Nur kurze Zeit nach seiner Ankunft in Berlin erfolgte dann doch der erneute Wechsel - dieses Mal für sieben Millionen Euro zum FC. Unter den Trainern Markus Gisdol und Friedhelm Funkel war der Slowake von Beginn an als Stammspieler gesetzt. Mit sieben Toren und ebenso vielen Vorlagen beteiligte sich Duda massiv am Klassenerhalt der Kölner. Sein Marktwert stieg in der Saison noch auf acht Millionen Euro an.