Mittelfeldspieler vor Wechsel in die USA : Tomas Ostrak verlässt den 1. FC Köln

Vor dem Absprung: Tomas Ostrak. Foto: Herbert Bucco

Köln Der 1. FC Köln muss in der kommenden Saison auf Mittelfeldspieler Tomas Ostrak verzichten. Der 22-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und will sich einem Club in den USA anschließen.

Von Jana Reidenbach

Tomas Ostrak hat den Durchbruch beim 1. FC Köln nicht geschafft. Der Wechsel des Tschechen zum künftigen Major-League-Soccer-Club St. Louis City SC in den USA steht offenbar bereits fest. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft zum Ende dieser Saison aus. Der FC hätte gerne mit Ostrak verlängert, doch beide Seiten konnten sich nicht einigen. Der offensive Mittelfeldspieler sieht seine Chance offensichtlich in den USA.

Ostrak wechselte 2016 aus seinem Geburtsort Frydek-Mistek in die U17 des 1. FC Köln. Als er 2019 zu den Profis kam, folgten zwei Leihgeschäfte für jeweils eine Saison an den TSV Hartberg und MKF Karvina. In Österreich verzeichnete er zwölf Einsätze, bevor er bei Karvina in seinem Heimatland 27-mal auflief. Im vergangenen Jahr absolvierte Ostrak außerdem vier Spiele für die tschechische U21-Nationalmannschaft und erzielte dabei ein Tor.