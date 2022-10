Conference-League-Gegner Partizan Belgrad : Die „Dampfwalze“ aus Serbien will gegen den FC weiter in Fahrt kommen

Analyse Köln Nach vier Punkten aus den ersten zwei Partien steht der 1. FC Köln in seiner Conference League Gruppe auf Tabellenplatz eins. Der Gegner am dritten Spieltag heißt FK Partizan Belgrad und wird den FC vor allem defensiv vor einige Aufgaben stellen. Eine Gegner-Analyse.

In der Europa League Qualifikation am AEK Larnaka gescheitert, im serbischen Pokal in der ersten Runde rausgeflogen und in der Liga momentan nur auf Platz vier: Wenn nur die reinen Zahlen betrachtet werden, könnte man davon ausgehen, dass Partizan Belgrad keine allzu hohe Hürde darstellen dürfte. Doch in der Conference League gab es für das Team von Trainer Gordan Petric noch keine Niederlage. Zwei hart erarbeitete Unentschieden nach zwei Spieltagen stehen für die Serben zu Buche. Zuletzt lief es für den Club aus der Hauptstadt auch in der Liga wieder besser: sechs Siege aus den zurückliegenden fünf Spielen, bei einem Torverhältnis von 20:3, sprechen für sich. Auf den 1. FC Köln wartet am Donnerstagabend (RTL/21 Uhr) ein Team, das gerade offensiv weiß, wie es seine Gegner vor Probleme stellen kann. Das Augenmerk der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart sollte besonders auf zwei Spielern liegen: Mittelstürmer Ricardo Gomes und „Zehner“ Bibras Natcho. Das Duo hat wettbewerbsübergreifend bereits 22 Tore erzielt.