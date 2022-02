Rollentausch beim 1. FC Köln : Pawlak vetritt FC-Cheftrainer Baumgart gegen Freiburg

Rollentausch: André Pawlak (links) übernimmt die Aufgabe von Cheftrainer Steffen Baumgart gegen Freiburg. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln André Pawlak wird die Rolle des erkrankten FC-Cheftrainers Steffen Baumgart gegen den SC Freiburg übernehmen. Dabei hat der Assistent eine ganz andere Art der Herangehensweise – eine viel ruhigere.

Der Beginn einer Spieltags-Pressekonferenz dient üblicherweise der Erörterung des Personals. Wer ist dabei, wer fehlt? So verhielt es sich auch am Donnerstag, zwei Tage vor der Bundesliga-Partie des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky). Alle befänden sich im Training, stellte der Trainer fest: 24 Feldspieler und vier Torhüter. Man könne also aus „dem Vollen schöpfen“. Das ist per se schon mal eine gute Nachricht für alle, die es mit dem FC halten. Dann jedoch folgte der Zusatz: „Eigentlich fehlt nur Steffen Baumgart“, das sagte derjenige, der am Samstag in Baumgarts Rolle schlüpfen wird – in die Rolle des Chefs: André Pawlak.

Am Mittwoch wurde ja bekannt, dass Baumgart an Covid-19 erkrankt ist, sich folglich in Quarantäne begeben und sowohl zunächst für die Kölner Trainingseinheiten als auch das Spiel gegen den starken Tabellenfünften aus dem Breisgau abgemeldet hat. Bis Donnerstagmittag war dies zunächst der einzige positiv Getestete im Kölner Team. Doch die Situation in der Pandemie am Geißbockheim ist – wie überall – immer noch sehr fragil. „Wir müssen täglich schauen, wer am nächsten Tag auf dem Rasen steht“, sagte Pawlak am Donnerstag. Es könne jederzeit ein Spieler „plötzlich wegbrechen. Wir werden nach dem Abschlusstraining entscheiden, wer nicht dabei ist“.

Baumgart mit Covid-19-Erkrankung

Die Auswahl des Aufgebots zählt nun auch zu den Aufgaben Pawlaks. Ganz neu ist das Terrain für den vorübergehenden Handlungsbevollmächtigten nicht. Bereits am Ende der Saison 2018/19 hatte Pawlak übergangsweise auf dem Regiestuhl Platz genommen, als sich der Verein von Cheftrainer Markus Anfang getrennt hatte. Pawlak übernahm und moderierte den damaligen Zweitligisten, der zu diesem Zeitpunkt bereits jeweils sechs Punkte Vorsprung auf den Relegations und den vierten Platz aufwies, in den letzten drei Spielen zielsicher zum Aufstieg. Seitdem assistierte er unter vier Cheftrainern in Köln – Achim Beierlorzer, Markus Gisdol, Friedhelm Funkel und nun Baumgart. Gerade Baumgart, wie Pawlak 50 Jahre alt, hat den Erfolg mit seiner anpackenden Art zurückgebracht zum FC. Eine Art, die abweicht von jener eher besonnenen, die Pawlak verkörpert.

Eine Baumgart’sche Kopie will der gebürtige Gelsenkirchener dann auch gar nicht darstellen. Eine Schiebermütze wie der Fan-Liebling aufsetzen? Nein, kommt nicht in Frage. Auch werde er „sicher nicht im T-Shirt dastehen“, sagte Pawlak. Und lächelte. Baumgart konnten lediglich drei Grad Außentemperatur zuletzt nicht davon abhalten, im Polo-Shirt und Weste in der Coachingzone herumzutigern. Es wäre „auch Quatsch“, Baumgart zu imitieren, betonte Pawlak. „Steffen ist Steffen. Er macht einen Superjob“. Die Ansprache vor dem Duell mit Freiburg wird er gleichwohl ganz in seinem Interesse und nach seinem Stil abhalten. So, „als wäre ich Cheftrainer. Und das wird sachlich sein“.

Baumgart lässt Pawlak freie Hand

Große Hilfe von seinem Chef, der aus seiner Quarantäne heraus den Ausführungen seines Vertreters auf der PK schon mal digital lauschte, hat er allenfalls im Vorfeld der Begegnung zu erwarten. Bis zum Spieltag wird es einen regelmäßigen Austausch geben, „wir telefonieren und skypen mehrmals am Tag“, erzählte Pawlak, während des Spiels jedoch „werden wir auf der Bank keinen Kontakt mit Steffen haben. Er überlässt uns die Entscheidungen. Und das ist sicher richtig. Denn vor dem Fernseher sieht man ja auch nicht alles“. Baumgart selbst hatte ja ebenfalls bestätigt, sich nicht in die Belange seines Vertreters einmischen zu wollen. Auf taktische Ratschläge per SMS wird er verzichten. Worüber Pawlak nicht verzweifelt. Es wäre ja auch lustig, wenn „ich an der Seitenlinie mit einem Handy stünde und mit Steffen telefonierte“.

Aufs Handy verzichtet Pawlak also bereitwillig. Die Kölner Profis müssen sich ebenfalls in Verzicht üben, wenn auch nicht freiwillig: die Emotionalität des Unikats Baumgart im Umgang mit ihnen könnte fehlen. Auch beim Gegner steht ja eine Art Unkopierbarer in der Verantwortung. Christian Streich hat den Sportclub in den vergangenen zehn Jahren seiner Amtszeit zu einer festen Größe entwickelt, mehr noch: zu einer gehobenen Bundesliga-Adresse. Darauf verweist auch Pawlak. Er sagt: „Freiburg ist unter Christian Streich über die letzten Jahre sehr konstant. Das ist schon überragend.“ Die Badener haben, basierend auf einer Arbeit der Konstinuität, eine Wandlung vollzogen. Laut der Internet-Plattform transfermarkt.de weist die Mannschaft des SC einen rund doppelt so hohen Marktwert auf wie der FC (146,75 Millionen Euro zu 75,51). „Sie haben Transfers getätigt über zehn Millionen, das haben sie sich erarbeitet“, sagte Pawlak. „Das ist nicht mehr der SC Freiburg, den man von früher kennt. Ich glaube nicht, dass sie noch zu den typischen Fahrstuhlmannschaften gezählt werden können.“ Eine Entwicklung, die auch den Kölnern sehr gelegen käme.