25 Spiele in vier Monaten möglich : Dem 1. FC Köln droht ein Mammut-Programm

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Mit dem Pokalspiel gegen Jahn Regensburg beginnt für den 1. FC Köln am letzten Juli-Wochenende die Pflichtspiel-Saison. Je nach Verlauf der Spielzeit könnten für die Kölner Profis 25 Spiele in 15 Wochen anstehen.

Viel schwerer hätte es für den 1. FC Köln nicht kommen können. Der FC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten Jahn Regensburg. Das ergab die Auslosung am Sonntag. „Auswärts bei einem Zweitligisten ist ein großes Stück Arbeit“, sagte dementsprechend FC-Trainer Steffen Baumgart. Die Freude hielt sich bei dem 50-Jährigen offensichtlich in Grenzen. Kein Wunder, sein Traum vom Finale in Berlin beginnt also mit einer hohen Hürde. Neben Köln müssen auch Hertha mit dem Spiel in Braunschweig, Freiburg mit dem Duell in Kaiserslautern und Frankfurt in der Partie gegen Magdeburg bei Zweitligisten antreten, allerdings bei den Aufsteigern. Immerhin steht damit der erste Pflichtspiel-Gegner des 1- FC Köln fest und damit die erste Rahmendaten.

Denn nach der Vorbereitung mit dem Trainingslager in Donaueschingen (3. bis 10. Juli) und den Testspielen - unter anderem gegen den TuS Mondorf am 1. Juli in Troisdorf - startet der 1. FC Köln am Wochenende vom 29. Juli bis 1. August in die Pflichtspiel-Saison, eben gegen Jahn Regensburg. Und dann folgt mitunter ein wahres Mammut-Programm. Denn bis zur Fußball-WM Im November dieses Jahres werden schon 15 Liga-Spieltage sowie die 2. Runde des DFB-Pokals Mitte Oktober gespielt sein. Also möglicherweise 17 Spiele in 15 Wochen. Dazu kommen noch mindestens zwei weitere Duelle – die Playoffs der Conference League am 18. und 25. August.

Sollte sich der 1. FC Köln in den Qualifikationsspielen durchsetzen, stehen sechs weitere Duelle auf dem Kölner Programm. Dann bestreitet der 1. FC Köln zudem ab dem 8. September die Gruppenphase. In diesem Fall (und wenn die 2. Runde des DFB-Pokals erreicht wird) müssten die Kölner Profis 25 Spiele in 15 Wochen absolvieren, zehn davon wären im Erfolgsfall englische Wochen. Dazu kommt noch die Länderspielpause Ende September. Je nach Abstellung folgen also mindestens zwei weitere Spiele für die Nationalspieler wie Dejan Ljubicic und Ellyes Skhiri. „Normale“ Wochen hat der 1. FC Köln in diesem Szenario nur zwischen der 1. Runde des DFB-Pokals und dem Bundesliga-Auftakt, zwischen dem ersten und zweiten sowie vierten und fünften Spieltag.