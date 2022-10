Vor FC-Begegnung gegen Nizza : Polizei erwartet zu FC-Spiel gewaltbereite Störer

Köln Zum Heimspiel des 1. FC Köln gegen OGC Nizza werden rund 1000 gewaltbereite Störer aus Europa erwartet. Das gab die Polizei auf einer Pressekonferenz bekannt und kündigte ein massives Aufgebot an.

Mit dem 1:0-Erfolg über den 1. FC Slovacko am vergangenen Freitag hat der 1. FC Köln sich und seinen Fans ein besonderes Endspiel erspielt. Am Donnerstagabend (21 Uhr, RTL) spielt der FC gegen OGC Nizza das letzte Spiel der Conference-League-Gruppenphase und würde mit einem Erfolg mindestens die Zwischenrunde des europäischen Wettbewerbs erreichen - mit Glück und Schützenhilfe sogar das Achtelfinale. Doch in die Vorfreude mischt sich auch Sorge, denn an das Hinspiel in Nizza sind vor allem schreckliche Bilder geknüpft: die schweren Ausschreitungen vor der Begegnung. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, einige schwer. Die Polizei geht mehreren Hundert Hinweisen nach, gegen mindestens 16 FC-Sympathisanten wird mittlerweile ermittelt.

Beim Rückspiel soll es natürlich nicht zu ähnlichen Szenen kommen. Doch wie die Kölner Polizei am Montag auf einer Pressekonferenz mitteilte, werden rund 1000 „aggressive Störer“ in Köln erwartet und nicht nur aus Deutschland und Frankreich. Man erwarte auf Randalierer aus Italien oder Polen. Schon am Mittwochabend will die Polizei ihre Präsenz deutlich erhöhen. Einsatzleiter Martin Lotz sprach von einem massiven Aufgebot in der gesamten Stadt. zudem sollen Heim- und Auswärtsfans voneinander getrennt werden. Die Polizei wolle möglichst viel aufbieten. Unter anderem sollen Hundertschaften, Spezialkräfte und die berittene Reiterschaft zum Einsatz kommen.

Offener Brief an die Fans

Die Polizei richtete sich zudem in einem offenen Brief an die Fans - sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch. „Als Polizei rechnen wir dennoch mit einer hohen Emotionalisierung gewaltbereiter Anhänger beider Clubs. Szenen wie in Nizza dürfen sich in Köln nicht wiederholen“, heißt es in dem Schreiben, das die Polizei Köln auf ihrer Homepage veröffentlicht hat. „Wer anderen das Erlebnis Fußball verderben will, erhält von uns die „Rote Karte“. Unterstützen Sie uns dabei und distanzieren Sie sich eindeutig von Gewalttätern!“ Die Polizei gibt weitere Hinweise über die Anreise oder das richtige Verhalten der Zuschauer.