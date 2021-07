Innovatives Jersey : 1. FC Köln präsentiert ungewöhnliches Ausweichtrikot

Köln Der 1. FC Köln geht neue farbliche Wege. Am Freitag präsentierten die Geißböcke ein nahezu komplett schwarzes Ausweichtrikot.

Der 1. FC Köln reist am Freitag mit 31 Spielern ins Trainingslager nach Donaueschingen. Mit im Gepäck: Gleich ein Konglomerat an neuen Jerseys. Wie bereits am Mittwoch berichtet, wird der FC in der kommenden Saison in weißen Trikots mit dünnen roten Querstreifen spielen. Die Heimtrikots ähneln den Jerseys der vergangenen Spielzeit und den aktuellen DFB-Trikots. Bereits im Trainingslager könnte das Trikot erstmals zum Einsatz kommen.