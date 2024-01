Fußball-Bundesliga Punkt im Abstiegskampf: 1. FC Köln erkämpft sich ein 1:1 in Wolfsburg

Doch zunächst ging es im Kölner 16er hoch her. Nach einem zu kurz abgewehrten Ball und dem platzierten Schuss von Mattias Svanberg war es das Schienbein von Jeff Chabot, das die frühe Führung des VfL verhinderte (2.). Der FC war nun endgültig wach und nahm verstärkt am Spiel teil. So war es der überzeugende Max Finkgräfe, der nach einem rasanten Lauf über links den Ball flach und scharf in die Mitte passte. Thielmann zog ihn aus der Drehung aufs Tor, doch der Schuss wurde noch abgefälscht (7.). Eine Szene, die aufzeigte, wie der FC seinen bisherigen mickrigen elf Saisontoren weitere hinzufügen wollte: mit einer angemessenen Strafraumbesetzung, die nicht nur nach hohen Hereingaben Gefahr erzeugen kann. Gefährlich wurde es aber dann vor dem eigenen Tor. Jonas Wind, zweifacher Torschütze beim 2:1 des VfL im Hinspiel in Müngersdorf, unterzog Marvin Schwäbe einer Prüfung, die der Kölner Torhüter nach dem zu zentralen Schuss locker bestand (11.).