1. FC Köln-Doku : „24/7 FC“ gibt weitere Einblicke in das legendäre Video von FC-Trainer Baumgart

Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Nach dem Spiel des 1. FC Köln gegen SC Freiburg Anfang Februar kursierte in den sozialen Netzwerken ein Video von Steffen Baumgart in der Quarantäne. In der Doku „24/7 FC“ sind nun weitere Einblicke in das Wohnzimmer des Trainers zu sehen.

Dass Trainer Steffen Baumgart nicht nur an der Seitenlinie brüllt, ist spätestens seit dem vergangenen FC-Spiel gegen Freiburg bekannt. Die Tochter des FC-Coaches hatte nach dem Spiel des 1. FC Köln gegen den SC ein Video aus dem heimischen Wohnzimmer gepostet. Dort war zu sehen, wie der 50-Jährige aus der Quarantäne das Spiel verfolgte. In bekanntem Outfit mit Schiebermütze und T-Shirt gekleidet lief er vor dem Fernseher auf und ab, feuerte seine Spieler an und brüllte zwischenzeitlich den Videoanalysten Denis Huckestein am Telefon zu oder wahlweise an. Auch Baumgarts Familie und sein Hund waren im Hintergrund zu sehen. Das Haustier lehnte sich zwischenzeitlich an den Rücken seines Herrchens, um ihn zu beruhigen.

@emiliamillie ✨ nur noch ein paar Tage bis zum PCR negativ Test ✨😂 #foryou #viral #bundesliga @1. FC Köln ♬ Originalton - Emilia Millie Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Tiktok angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Tiktok. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Tiktok, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nun sind weitere, bisher unveröffentlichte Szenen aus dem Baumgart-Wohnzimmer in der neuen Episode der clubeigenen Dokumentation aufgetaucht. Die Serie „24/7 FC“ zeigt exklusive Einblicke in den Verein, aber auch das Privatleben der Spieler und Betreuer. Jede Staffel erstreckt sich dabei in acht Folgen über eine Saison. Mittlerweile ist nun die sechste Folge der dritten Staffel veröffentlicht. Weitere lautstarke Reaktionen des Trainers auf das Spielgeschehen gegen den SC Freiburg dürfen dort natürlich nicht fehlen. Immer wieder werden Spielausschnitte und die entsprechende Antwort des 50-Jährigen gezeigt. Während Baumgart zu Beginn der Partie noch deutlich ruhiger ist, brüllt er dann spätestens bei der 1:0-Führung von Anthony Modeste in der 23. Spielminute laut. „Kein Abseits, bitte!“ In der Halbzeit folgt dann das Telefonat zu den Betreuern in die Kabine. Der Trainer fordert mehr Ruhe von seinen Jungs.

Unsere Partner









zurück

weiter

Baumgart mit Kuss für den Hund

13 Bilder Die besten Sprüche von FC-Trainer Steffen Baumgart