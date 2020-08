Bei Ausschluss von Fans : 1. FC Köln rechnet mit Mindereinnahmen von 17 Millionen Euro

Testspiele vor Fans

Erstmals seit dem 29. Februar spielen die Profis des 1. FC Köln wieder vor eigenem Publikum – wenn auch nur vor einem kleinen Teil. Für den Doppel-Test am Samstag gegen den Mittelrheinligisten SV Deutz 05 (16 Uhr) und den Oberligisten Blau-Weiß Lohne (18 Uhr) lässt das Kölner Gesundheitsamt insgesamt 200 Zuschauer im Franz-Kremer-Stadion zu. Die kostenlosen Eintrittskarten, die ausschließlich an Mitglieder vergeben wurden, waren innerhalb von vier Minuten vergriffen. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol tritt erneut ohne Anthony Modeste an. Den Franzosen plagen nach wie vor nicht näher zu definierende Knieprobleme. Auch Modestes Sturmpartner Simon Terodde ist am Wochenende nicht dabei. Der von mehreren Zweitligisten umworbene 32-Jährige hatte am Dienstag beim 5:0-Erfolg im ersten Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten SpVg Porz angeschlagen ausgewechselt werden müssen.