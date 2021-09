1. FC Köln zu Gast in Freiburg : Respekt zwischen Steffen Baumgart und Christian Streich ist groß

Bonn FC-Trainer Steffen Baumgart und sein Freiburger Kollege Christian Streich lassen häufig Emotionen sprechen. Am Samstag kommt es im Breisgau zum nächsten Duell.

Der Trainer, damals noch in Diensten des SC Paderborn, trug nichts mehr am Oberkörper als ein kurzärmeliges Shirt, als seine Mannschaft beim Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg anzutreten hatte. Nicht einmal zehn Grad herrschten damals in Freiburg, doch dem heutigen Coach des 1. FC Köln dürfte es eher warm als kalt gewesen sein, bei all der Aufregung, die sich da am Spielfeldrand über ihm türmte – trotz der luftigen Kleidung. Für Energieschübe war gesorgt.

Baumgart über Streich: „Wir hatten noch nie Probleme miteinander."

Besteht also die Gefahr, dass sich die beiden am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga-Partie im Schwarzwald aufführen wie beim Hahnenkampf in der Arena? Es gebe keinen Grund, dass er mit Streich aneinandergerate, betont Baumgart. „Wir hatten noch nie Probleme miteinander. Ich habe gehörigen Respekt vor ihm.“ Eine Achtung, die sich auch aus der jahrelangen kontinuierlichen Arbeit des 56-Jährigen im Breisgau speist. Sein Anteil am Freiburger Erfolg, der sich trotz lange sehr überschaubaren Etats inzwischen in der Erstklassigkeit etabliert hat, schätzt Baumgart immens hoch ein. „Er ist sehr lang da und hat dem Verein noch mehr Struktur gegeben“, sagt der FC-Trainer. „Freiburg ist eines der positivsten Beispiele im Fußball, was über einen langen Zeitraum und kontinuierliche Arbeit entstanden ist.