Bürgerinitiative bezieht Stellung : Rückschlag für Erweiterungspläne des 1. FC Köln im Grüngürtel

Köln Einiges schien auf einen Kompromiss hinzudeuten im Hinblick auf die Erweiterungspläne des 1. FC Köln für ein Leistungszentrum im Kölner Grüngürtel. Doch dem hat die Bürgerinitiative „Grüngürtel für Alle“ nun eine klare Absage erteilt.

„Für uns war immer klar, dass wir Politik für ganz Köln machen. Deshalb ist uns wichtig, dass der zukünftige Standort des Nachwuchsleistungszentrums und der Trainingsplätze die Umwelt so wenig wie möglich belastet“, sagte Jennifer Glashagen, Fraktionsvorsitzende von Volt im Kölner Rat, und sprach sich im Sinne eines Kompromissvorschlags für den Bau des Leistungszentrums im Grüngürtel aus. Auch der Bündnispartner CDU befürwortet diese Pläne. „An unserer Ablehnung der Ausbaupläne im Grüngürtel hat sich nichts geändert“, bekräftige Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Martin, schränkte jedoch ein: „Falls der Bau des Leistungszentrums am Geißbockheim als Teil eines Kompromissvorschlags auf den Tisch kommt, müssten wir das eingehend prüfen.“

FC liegt gültiger Baubeschluss vor

Bürgerinitiative spricht von faulem Kompromiss

„So mancher in der Kölner Politik scheint sich für einen faulen Kompromiss im landschaftsgeschützten Grüngürtel zu erwärmen“, heißt es in der Stellungnahme, in der den politischen Befürwortern ebenso symbolpolitisches Handeln vorgeworfen wird. So bewertet die Initiative die Pläne eines Kompromisses als „ein bisschen Klimapolitik“.