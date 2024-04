Hiobsbotschaft für den 1. FC Köln FC-Stürmer Davie Selke fällt bis Saisonende aus

Die pinken Fußballschuhe konnte man natürlich von jeder Schuld freisprechen, doch Davie Selke feuerte sie am Spielfeldrand auf den Boden. Der Frust saß tief, und der Stürmer des 1. FC Köln hatte wohl schon unmittelbar nach seiner Auswechslung gegen den VfL Bochum in der 68. Minute jene Verletzung befürchtet, die die Diagnose nach der MRT-Untersuchung am Montag bestätigte: Erneut hat sich Selke den linken Fuß gebrochen. Damit muss der FC in den restlichen sechs Saisonspielen und mitten im Abstiegskampf auf seinen treffsichersten Angreifer dieser Saison bislang (sechs Tore) verzichten.