Vertragsverlängerung : Salih Özcan bleibt beim 1. FC Köln

Köln Salih Özcan bleibt dem 1. FC Köln nun doch erhalten. Der Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Geißböcken um zwei Jahre.

Der neue Trainer des 1. FC Köln hatte sich mehrfach für einen Verbleib des U21-Europameisters ausgesprochen. „Salih ist eine absolute Integrationsfigur für den FC. Er ist hier geboren, hat seine fußballerischen Wurzeln in Köln und identifiziert sich total mit dem Club. Er hat schon sehr viel Erfahrung gesammelt, ist aber gleichzeitig immer noch ein junger und entwicklungsfähiger Spieler“, sagte FC-Coach Baumgart. „Er passt perfekt in das Spielerprofil, womit wir zukünftig arbeiten wollen. Ich bin davon überzeugt, dass er seine Qualitäten beim FC noch viel häufiger und stärker auf den Platz bringen kann als bisher – und das erwarte ich auch von ihm. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit Salih.“

Salih Özcan will beim 1. FC Köln durchstarten

Der gebürtige Kölner wechselte im Alter von neun Jahren zum 1. FC Köln, wurde bei den Geißböcken zum Junioren-Nationalspieler und Profi. 2019 wurde Özcan an Holstein Kiel ausgeliehen. Bei den Störchen entwickelte er sich zum Stammspieler. In der vergangenen Saison vertrat Özcan mehrfach Jonas Hector. In dieser Spielzeit soll der endgülrige Durchbruch bei den Kölnern gelingen. „Ich will in der kommenden Saison bestätigen, dass ich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bin und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen“, sagte Özcan.