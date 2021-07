Interview mit FC-Spieler Salih Özcan : „Das Gefühl mit Baumgart hat einfach gepasst“

Zur Person

Salih Özcan wurde am 11. Januar 1998 in Köln geboren. Der Mittelfeldspieler begann mit dem Fußballspielen beim SC West, kam aber bereits als Neunjähriger zum FC. Özcan durchlief sämtliche DFB-Juniorenmannschaften und wurde im Sommer dieses Jahres mit der U21 unter Stefan Kuntz Europameister. Der 23-Jährige war auch für die Olympischen Spiele nominiert, verzichtete aber. Özcan bekam 2017 die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester U19-Juniorenspieler verliehen. In der Saison 2019/2020 war er an Holstein Kiel ausgeliehen.