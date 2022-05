Kaderplanung : Ist die Kritik am Wechsel von FC-Profi Salih Özcan berechtigt?

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der Wechsel von Salih Özcan zu Borussia Dortmund sorgte bei vielen FC-Fans für Unmut. Er sei ein Söldner, seine Zuneigung zum FC wurde in Frage gestellt und die Ablöse des Kölner Stars in Frage gestellt. Ist die Kritik berechtigt?

Der Wechsel von Salih Özcan zu Borussia Dortmund stand bereits seit Wochen im Raum und doch sorgte er rund um den 1. FC Köln für einige überraschte Gesichter. Sowohl FC-Trainer Steffen Baumgart als auch Sportchef Christian Keller waren guter Dinge, dass das Eigengewächs ein weiteres Jahr für den FC auflaufen würde. Man wolle sich für einen Verbleib finanziell strecken, hieß es von Kölner Seite. Özcan entschied sich gegen den Verbleib und wird in der kommenden Saison also für Borussia Dortmund und damit in der Champions League und Titel spielen. Dazu verdient der 24-Jährige bei den Westfalen deutlich mehr. Aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen ist sein Wechsel durchaus verständlich, sollte man meinen. Doch der Transfer sorgt bei einigen Kölner Fans für viel Kritik.

Özcan sei ein Söldner, habe den Verein verraten, seine Liebe zum FC sei geheuchelt, heißt es zum einen in den sozialen Medien. Dem Mittelfeldspieler wird vorgeworfen, beim erst besten Angebot den Verein zu verlassen. Er hätte ja den Vertrag verlängern und noch die Conference-League-Saison in Köln spielen können. Ganz so einfach wird sich Özcan die Entscheidung nicht gemacht haben. „Es ist sicher die schwerste und emotionalste Entscheidung, die ich in meiner bisherigen Karriere zu treffen hatte. Ich habe mit dem FC so viel erlebt – Aufstiege, Abstiege, Derbysiege, Europapokal. Ich danke all meinen Mitspielern, allen Trainern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und insbesondere Steffen Baumgart von Herzen für das Vertrauen und die Unterstützung“, sagte Özcan. „Der BVB gehört zu den größten Clubs in Europa. Ein Fußballprofi bekommt nicht oft die Möglichkeit, zu einem Verein zu wechseln, der sowohl um die Meisterschaft als auch regelmäßig in der Champions League spielt und zudem eine ähnlich emotionale Fanszene hat wie der FC.“

Unsere Partner









zurück

weiter

Wurde Salih Özcan wirklich verramscht?

20 Bilder Die teuersten Transfers des 1. FC Köln

Dass der 24-Jährige diese Chance nutzen will, ist verständlich und Teil des Profifußballs. Will Özcan in seiner Karriere den nächsten Schritt gehen und seinen maximalen persönlichen Erfolg erreichen, ist ein Wechsel nötig. So schmerzhaft es für die FC-Fans ist. Dass der Mittelfeldspieler diesen Schritt jetzt geht und nicht etwa noch ein Jahr beim FC dranhängt, ist auch richtig. Schließlich befindet er sich gerade auf einem Formhoch. Niemand kann sagen, in welche Richtung er sich entwickelt. Warum also nicht die Chance eines europäischen Topclubs nutzen?

Der zweite Teil der Fan-Kritik richtet sich eher gegen den Club. Dem Vernehmen nach wechselt Özcan für rund 5,5 Millionen Euro zum BVB. Zunächst stand eine kolportierte Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro im Raum. Damit hätten die Kölner Fans wohl besser leben können. 5,5 Millionen Euro Ablöse sind bei einem Marktwert eines Spielers von 7 Millionen Euro auf den ersten Blick sehr wenig. In den sozialen Medien wird davon gesprochen, der Verein habe Özcan verramscht. Ist die Kritik berechtigt? Als der Vertrag im vergangenen Jahr ausgehandelt wurde, war nicht abzusehen, welche Entwicklung Özcan durchleben würde. Damals wurde der Marktwert des Mittelfeldspielers auf 3,5 Millionen Euro eingeschätzt. Özcan hatte eine schwierige Saison unter Markus Gisdol hinter sich, liebäugelte mit einem Wechsel. Der damals 23-Jährige war weit vom bald schon besten FC-Profi der Saison, aber auch vom A-Nationalspieler entfernt. Der FC, vor allem aber Steffen Baumgart, überredeten Özcan zum Verbleib. Teil des Deals war nun mal die festgeschriebene Ausstiegsklausel.