„Das war eine leichte Entscheidung“ : Salih Özcan spricht über seinen FC-Abschied

Köln Im Sommer wechselte Salih Özcan für rund 5 Millionen Euro nach Dortmund. Für den FC ein herber Verlust. Jetzt äußerte sich der türkische Nationalspieler zu seinem Wechsel.

Fast 15 Jahre spielte Salih Özcan für den 1. FC Köln. Der gebürtige Kölner reifte vom Nachwuchsspieler zum Profi und in der vergangenen Spielzeit zum absoluten Leistungsträger. Umso schmerzhafter war für viele Kölner Fans der Abschied im vergangenen Sommer. Özcan wechselte zu Borussia Dortmund. Wie der Mittelfeldspieler jetzt in einem Interview den „Ruhr Nachrichten“ verriet, fiel dem türkischen Nationalspieler die Wahl, zum BVB zu wechseln, alles andere als schwer. „Das war eine leichte Entscheidung. Ich wollte eine Veränderung und bei einem größeren Verein meine Grenzen austesten, meinen Horizont erweitern“, sagte Özcan. „Ich habe meinem Berater von Anfang an gesagt, dass der BVB der Topfavorit ist für mich. Die Gespräche liefen gut. Dann war das schnell klar.“