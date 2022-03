Man of the Match : FC-Kämpfer Salih Özcan gegen Hoffenheim ganz stark

Mittelfeldmotor: Gegen Hoffenheim bot FC-Eigengewächs Salih Özcan (rechts) einen überzeugenden Vortrag. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Auch bei einer Niederlage kann eine Leistung Anerkennung finden. Beim 0:1 des 1. FC Köln war Salih Özcan der wichtigste FC-Spieler – nicht nur wegen seiner unbändigen Kampfkraft.

Steffen Baumgart hat nie einen Hehl daraus gemacht, wer für ihn der wichtigste Spieler in seiner Mannschaft ist. Die Antriebskraft des eher stillen Anführers Jonas Hector empfindet der Trainer des 1. FC Köln als unersetzlich. Doch nun hat sich ein Spieler in den Vordergrund gekämpft, den zu Beginn der Spielzeit nicht viele auf dem Zettel hatten: Salih Özcan. Der Ehrenfelder bot in Abwesenheit des aus privaten Gründen fehlenden Kapitäns auch gegen die TSG 1899 Hoffenheim trotz der Niederlage einen Vortrag, an dem sich seine Mitspieler orientieren konnten. Der 24-Jährige schwingt sich allmählich zu einem absoluten Führungsspieler beim FC auf. Auf Hectors Spuren.

Im defensiven Mittelfeld war er als Wellenbrecher der Hoffenheimer Angriffe ein gefragter Mann, und er erledigte seinen Job vor der Abwehr mit einem Höchstmaß an Effizienz und Einsatzwillen. Zudem tat er sich als Aufbauspieler hervor, wie beim glänzenden Pass auf Dejan Ljubicic vor dessen Chance kurz nach Beginn der zweiten Hälfte. Gegen die Wucht und Spielstärke der Kraichgauer stemmte sich Özcan mit Erfolg und stellte dabei sogar seinen Kompagnon auf der Doppel-Sechs in den Schatten. Selbst wenn Ellyes Skhiri gewohntermaßen mit 13,47 Kilometer im Spiel in der Laufleistung vorn lag, auch Özcan kam auf einen sehr ordentlichen Wert (11,99), zeigte neben seiner gewohnten Aggressivität und vielen gewonnenen Zweikämpfen eine erstaunliche Passsicherheit. Rund 90 Prozent seiner Zuspiele erreichten den Mitspieler. Seine Präsenz war mal wieder beachtlich.

Türkei hofft auf Özcans Dienste

Auch zwei, drei zügige Sprints mit dem Ball am Fuß durchs Mittelfeld zeigten das neue Selbstbewusstsein des FC-Eigengewächses. Damit wurde der deutsche U21-Europameister zur Bedrohung für die Gäste. Über die gesamte Partie hinweg hatte er 93 Ballbesitzphasen – Bestwert aller Spieler. Salopp formuliert: Der Junge traut sich was zu! Dass auch die Türkei, wo seine Eltern geboren wurden, ihn als Nationalspieler gewinnen will, ist bei den jüngsten Leistungen nicht verwunderlich. „Viel Unterschied hat man nicht gesehen“, sagte Özcan nach der Niederlage gegen Hoffenheim in Bezug auf die beiden Teams. „Wir wollten über die Intensität kommen, das haben wir ordentlich gemacht.“ Der Mittelfeldspieler selbst ist nicht nur über die Intensität gekommen, er hat es auch ordentlich gemacht. Sehr.