Absage : FC-Profi Salih Özcan verzichtet auf die Olympischen Spiele

Köln Salih Özcan wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Der Mittelfeldspieler setzt eher auf die Zukunft beim 1. FC Köln.

Salih Özcan hat sich anders entschieden, für den nächsten Schritt seiner Karriere, den nächsten Schritt beim 1. FC Köln. „Salih möchte von Anfang an, seine Chance hier bei uns nutzen. Darum freue ich mich, dass er die Entscheidung so gefällt hat“, so Baumgart weiter. Eine harte, aber logische Entscheidung. Denn Özcan hatte lange mit einem Weggang aus Köln geliebäugelt, sich dann aber nach intensiven Gesprächen mit Baumgart für den FC entschieden. Für den 23-Jährigen geht es in den kommenden Wochen auch um einen Stammplatz bei den Geißböcken. Die Chancen dürften bei einer kompletten Vorbereitung deutlich größer ausfallen.