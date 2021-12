Man of the Match : Salih Özcan wird für den 1. FC Köln unverzichtbar

Köln Einmal mehr war Salih Özcan im Duell gegen den FC Augsburg der beste Kölner Akteur. Der Mittelfeldspieler, der den FC noch im Sommer verlassen wollte, avanciert immer mehr zur konstanten Säule und wird für FC-Trainer Steffen Baumgart und den FC unverzichtbar.

Dass Steffen Baumgart ein Mann vom Fach ist, steht außer Frage. Oft genug lag der Trainer des 1. FC Köln mit seinen Einschätzungen und Entscheidungen goldrichtig. Dass der 49-Jährige im Sommer geahnt hat, welches Juwel er da gerade zum Verbleib beim 1. FC Köln überredete, grenzt fast schon an hellseherische Fähigkeiten. Salih Özcan, der schon seit seinem neunten Lebensjahr das Kölner Trikot trägt, war im Grunde auf dem Absprung. Erneut. Özcan war bereits 2019 an Holstein Kiel ausgeliehen. Dort, in der zweiten Liga, avancierte der Mittelfeldspieler zum Leistungsträger. In der Folgesaison beim FC tat sich Özcan wieder schwer und wollte wechseln.

Baumgart rief den damaligen U21-Nationalspieler noch während der EM an. „Ihm war es einfach wichtig, mir das zu sagen, was er über mich denkt. Das hat mir das Gefühl gegeben, da ist ein Mensch, der hinter seinen Entscheidungen, seinen Vorstellungen steht“, sagte Özcan im Sommer im GA-Interview. Dieses Vertrauen in den 23-Jährigen zahlt sich nun nach gewissen Anlaufschwierigkeiten aus. Özcan saß zunächst oft auf der Bank, profitierte dann von der Verletzung von Ellyes Skhiri, mittlerweile ist er aus dem Kölner Zentrum nicht mehr wegzudenken. Schon seit Wochen befindet sich der gebürtige Kölner in Top-Verfassung, erzielte mittlerweile bereits zwei Saisontreffer, gab für den FC alles.

Özcan überzeugt erneut mit guten Werten