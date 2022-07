Weiterer Neuzugang : Sargis Adamyan im FC-Trainingslager angekommen

Donaueschingen Der 1. FC Köln hat einen weiteren Neuzugang. Sargis Adamyan wechselt wie erwartet an den Rhein. Am Dienstagvormittag ist Adamyan in Donaueschingen eingetroffen.

Der 5. Oktober 2019 wird Sargis Adamyan wohl immer in Erinnerung bleiben. Dem Armenier gelang an jenem Tag vor vier Jahren ein besonderes Kunststück. Adamyan traf doppelt gegen den FC Bayern und verhalf der TSG Hoffenheim zum überraschenden 2:1-Erfolg über den Rekordmeister. „Das Spiel war für mich ein super Erlebnis“, sagte der Angreifer später. Es sei wahrscheinlich das Spiel seines Lebens gewesen. In Zukunft wird der 29-Jährige für den 1. FC Köln auf Torejagd gehen. Adamyan ist am Dienstagvormittag in Donaueschingen eingetroffen, hat den Medizincheck absolviert und soll am Nachmittag ins Training eingreifen. Die offizielle Vorstellung von Seiten des Vereins steht noch aus.

Adamyan ist in der Offensive variabel einsetzbar, spielte bei der TSG Hoffenheim im Sturm, aber auch auf der linken Außenbahn, passt also in das Anforderungsprofil des gesuchten letzten Spielers. Nach diversen Verletzungsproblemen sowie einer Corona-Infektion spielte er bei der TSG unter Sebastian Hoeneß keine große Rolle mehr und wurde im Januar dieses Jahres an den FC Brügge ausgeliehen. Dort erzielte er in 15 Spielen sechs Tore und hatte damit seinen Anteil am Gewinn der belgischen Meisterschaft. Der Armenier gilt als schneller Angreifer, der das aggressive Spiel von FC-Trainer Steffen Baumgart vorantreiben soll.

Christian Keller holte Adamyan nach Regensburg

Mit 29 Jahren ist Adamyan der älteste Akteur, den der FC in der Sommertransferphase verpflichtet hat. Auf den ersten Blick ist der Angreifer ein Spätstarter. Zwar gewann der Armenier schon in jungen Jahren diverse nationale Titel. Allerdings im Tischtennis. Erst mit zwölf Jahren spielte Adamyan beim 1. FC Neubrandenburg im Verein Fußball. Aber: „Ich habe jeden Tag auf der Straße Fußball gespielt, seit ich etwa fünf Jahre alt war“, sagte die Kölner Neuverpflichtung mal in einem Interview bei dfb.de. Und betonte, er wollte immer nur eins: „Fußball spielen!“ Sein Talent ist unumstritten. Adamyan wird von Hansa Rostock gescoutet, spielt dort in der Jugend und feiert 2013 sein Debüt im Profiteam. Aus dieser Zeit dürfte er auch Steffen Baumgart bekannt sein, der von 2012 bis 2013 als Co-Trainer bei Hansa fungierte. Nach acht Einsätzen gerät die Karriere allerdings ins Stocken. Adamyan wird in die zweite Mannschaft zurückversetzt. Es folgten Stationen in Neustrelitz und Steinbach in der Regionalliga. „Ich wollte einfach nur spielen. Daher war der Schritt in die Regionalliga der richtige“, sagte Adamyan einst.

Ein gewisser Christian Keller verhilft Adamyan dann doch noch zur Profifußball-Karriere. Der heutige Kölner Sportchef holt den Armenier 2017 ablösefrei zu seinem damaligen Club, Jahn Regensburg. Der Angreifer, damals schon 24 Jahre alt, wird Stammspieler, erzielt in 66 Spielen für den Jahn 20 Tore und weckte damit das Interesse einiger Bundesligisten. 2019 folgt der Schritt zur TSG Hoffenheim. Bereits seine dritte Begegnung für die Sinsheimer wird zu seinem Spiel des Lebens: der Doppelpack gegen den FC Bayern. Insgesamt werden es in 46 Spielen acht Treffer. Im Januar dieses Jahres folgt der Wechsel nach Brügge mit dem Gewinn der Meisterschaft. Der belgische Erstligist zieht seine Kaufoption nicht. Dafür schlägt der FC nun zu. Dem Vernehmen nach soll die Ablösesumme bei rund einer Millionen Euro liegen.